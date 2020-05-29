Президент пообещал оказать содействие в решении проблем Тараклийского района (ФОТО)

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Игорь Додон провел сегодня встречу с Кириллом Татарлы, депутатом Парламента Республики Молдова, избранным по одномандатному округу, бывшим председателем Тараклийского района.

Стороны обсудили ситуацию в районе. Кирилл Татарлы попросил оказать содействие в решении таких важных для региона вопросов, как строительство автовокзала в городе Тараклия, ремонт дорог в населенных пунктах района, дальнейшее освоение инвестиционных проектов и др. Особое внимание собеседники уделили законодательной инициативе депутата и необходимости принятия Закона об особом этнокультурном статусе Тараклийского района.

– В связи с осуществляемыми мной поездками в регионы Молдовы, господин Татарлы пригласил меня посетить в ближайшие недели Тараклию. Отметив, как важно для руководства страны поддерживать развитие населенных пунктов, подчеркнул, что окажу всю возможную помощь в решении поднятых вопросов, – сообщил Игорь Додон на своей странице в соцсети. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.