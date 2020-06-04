Президент пообещал оказать содействие в ремонте районной больницы Штефан-Водэ (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе поездки в район Штефан-Водэ Игорь Додон отправился в районную больницу, которая во время эпидемии приостановила деятельность на целый месяц после выявления большого числа медицинских работников, инфицированных коронавирусом.

По словам директора Анатолия Баланецкого, в настоящее время лечебное учреждение работает в нормальном режиме, в то же время его руководство просит поддержки в ремонте второго и третьего этажа в лечебном отделении, в котором располагаются отделы педиатрии и хронических заболеваний на 2-м и 3-м этажах. Они не ремонтировались с момента сдачи корпуса в эксплуатацию в 1981 году. Другая проблема, с которой сталкивается больница, – нехватка медицинских кадров, особенно молодых специалистов. Игорь Додон отметил, что среди всех больниц, которые он посетил в каждом из районов, ситуация в этой больнице одна из худших, и власти найдут возможность оказать помощь в ремонте здания.

Глава государства также проинформировал медицинских работников о решении руководства страны удвоить им зарплаты, а также о недавно подписанном им указе об объявлении 2020-го Годом медицинского работника. Он поблагодарил руководство медучреждения за профессионализм и преданность делу, которые они проявляют в каждодневной работе, а лучших врачей наградил Почетными дипломами президента.

Далее Додон провел встречу с руководством района Штефан-Водэ. Были обсуждены социально-экономические вопросы, в том числе связанные с восстановлением дорог, реконструкцией ирригационных систем, поддержкой фермеров и т.д. Президент заверил, что действующие власти рассматривают развитие районов как приоритет, и потому открыты для поиска решения всех проблем, с которыми сталкиваются регионы.

Он также посетил ООО Darfruct Lux. Основанная в 2011 году фирма располагает площадью 16 га с яблоневыми, грушевыми, сливовыми садами и виноградником. У компании также есть холодильное помещение, в которой хранится продукция, реализующаяся как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

⁃ Отметил, что буду поощрять и поддерживать отечественных производителей в развитии их бизнеса, а также в поиске новых рынков, – сообщил глава государства.

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