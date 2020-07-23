Президент пообещал оказать помощь в завершении важных для Страшен проектов (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон обсудил с председателем Страшенского района Павлом Тамачуком, вице-председателями района и примарами ряда населенных пунктов наиболее актуальные вопросы развития региона.

Как отметил глава государства на своей странице в соцсети, помимо традиционно упоминаемых проблем строительства дорог, водоснабжения, бюджетного дефицита и сельского хозяйства, говорили о необходимости строительства спортивной школы, стоимость которой оценивается в 21 млн. леев, из них в прошлом году освоены 6,4 млн. Нужно изыскать еще 12,5 млн. леев, а работы должны закончиться в декабре 2021 года.

Кроме того, обсуждался вопрос строительства котельной для районной больницы и ее подключения к газовой сети. На эти цели требуется 6,7 млн. леев, которые пока не выделены. Президент пообещал оказать районной администрации посильную помощь в завершении этих и других проектов.

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