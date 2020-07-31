Президент пообещал оказать помощь в решении проблем жителей Криулян (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел встречу с мэром города Криуляны Михаилом Склифосом и другими представителями городской администрации. Стороны обсудили вопросы, касающиеся развития райцентра. Было подчёркнуто, что населенный пункт нуждается в инвестициях для ремонта и освещения городских улиц, реконструкции жилых зданий, парков, очистных сооружений и других важных социальных и инфраструктурных объектов.

Говорили также о дефиците рабочих рук. Игорь Додон пообещал оказать помощь в решении наиболее острых проблем города.

Далее глава государства провел встречу с председателем Криулянского района Павлом Спыну, руководством района и примарами 11 населенных пунктов. Были обсуждены различные проблемы экономических агентов и жителей региона. Так, аграрии обеспокоены потерями урожая вследствие засухи и просят выделить им субсидии. Президент сообщил им о том, что правительство страны планирует увеличить объем помощи фермерам, понесшим убытки из-за неблагоприятных погодных условий.

Кроме того, стороны говорили о необходимости строительства дорог между некоторыми сёлами района, о ремонте зданий нескольких школ. Региону также требуется строительство приюта для пожилых людей, есть потребность в капитальном ремонте и повторной сдаче в эксплуатацию ряда пустующих зданий. Наконец, местные экономические агенты просят реализовать проекты, направленные на оживление хозяйственной деятельности в районе. Глава государства пообещал оказать посильную помощь в решении перечисленных проблем.

После этого Игорь Додон прибыл на территорию, предназначенную для строительства индустриальной платформы (промышленного парка). На площади в 96 гектаров близ международной автотрассы М1 планируется создать производственные мощности, открыть тысячи рабочих мест для жителей Криулянского и Дубоссарского районов, а также приднестровского региона. Вместе с тем, создание промышленного парка с нуля потребует значительных финансовых вложений. Так, только на подведение газовых и электросетей, водоснабжение и канализацию будет потрачено не менее 12 млн. леев. Придется также решить ряд правовых вопросов, таких как изменение статуса земельных участков – с сельскохозяйственных на промышленные (под строительство).

Президент заверил местные власти в том, что руководство страны активно работает над созданием индустриальных платформ в ряде районов, для чего планируется привлечение местных и иностранных инвесторов.

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