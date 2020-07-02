Президент пообещал найти решения для озвученных в ходе визита в Дубоссары проблем (ФОТО, ВИДЕО)

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В продолжение сегодняшней поездки Игорь Додон направился в гимназию села Устье (Устия), где нынешний директор Валентина Томаш руководит командой из 25 учителей, обучающих 283 ученика. Президент побеседовало с руководством учебного заведения о проблемах, с которыми они сталкиваются, а также о процессе дистанционного обучения студентов.

В то же время мне сообщили, что сломанная кровля гимназии нуждается в ремонте, и когда идёт дождь, вода протекает в здание. Сказал, что мы найдём финансовые ресурсы для решения этой проблемы, – отметил он.

Затем Додон посетил двух экономических агентов. Первый – ООО ELVITIS COM, которому принадлежит самый большой виноградник в стране. 70% урожая продается в Молдове, а 30% экспортируется. Ферма также владеет яблоневыми, черешневыми садами и другими культурами на общей площади 285 га. В настоящее время здесь работают около 130 человек.

Вторым экономическим агентом является ООО Star-Agro-Grup, созданное в 2008 году. Имеется черешневый сад на площади около 50 га, холодильное помещение вместимостью 2 000 тонн, которое в настоящее время находится в процессе модернизации, есть также два помещения для предварительного охлаждения.

Глава государства высоко оценил деятельность этих хозяйств, поблагодарил фермеров за их каждодневную работу, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются. Он также заверил их в том, что правительство вскоре запустит ряд инициатив, направленных на поддержку развития агропромышленного сектора страны.

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