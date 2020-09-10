Президент помолился за мир в стране и за здоровье нашего народа ( ФОТО, ВИДЕО)

0

В ходе посещения Дрокиевского района Игорь Додон отправился в церковь «Покров Богородицы» в селе Мичурин. Глава государства побеседовал с настоятелем церкви о текущих проблемах этого культового места.

Был приятно удивлен сделанным ремонтом, проведению которого я ранее оказал содействие. Заверил, что буду продолжать оказывать необходимую поддержку, потому что православная вера и традиционные ценности – это сокровища, унаследованные от наших предков, и мы должны свято чтить и хранить их, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Додон помолился за мир в стране и за здоровье нашего народа. Кроме того, он побеседовал с жителями села Мичурин о проблемах, с которыми они сталкиваются, и обещал оказать необходимую помощь.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.