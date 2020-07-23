Президент помолился за мир в стране и благополучие народа в монастыре у Цигэнешть (ФОТО)

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Глава государства посетил монастырь близ села Цигэнешть Страшенского района. В настоящее время на его территории находятся три храма: Успения Богородицы (построен в 1725 году, затем неоднократно перестраивался и реконструировался), Святого Николая (1868) и Храм в честь Иконы Богородицы «Живоносный источник» (2009).

Сейчас монастырский комплекс представляет собой единый архитектурно-парковый ансамбль, ставший при этом национальным парком. Он привлекает туристов, желающих посетить эти намоленные места и восхититься пейзажем, а также зайти в монастырскую библиотеку, где хранятся уникальные книги, некоторые возрастом более ста лет.

Президент побеседовал с архимандритом Иринаром о насущных проблемах монастыря. Игорь Додон пообещал помочь с завершением строительства гостиницы на 50 мест для паломников и ремонта кровли в кельях, где проживают монахи. Глава государства помолился за мир в стране и за благополучие нашего народа.

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