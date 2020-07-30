Президент помог обрести жилье семье погибшего в жутком ДТП таксиста (ФОТО, ВИДЕО)

Президент помог обрести жилье семье погибшего в жутком ДТП таксиста (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон вручил сегодня ключи от двухкомнатной квартиры семье таксиста Александра Усатого, погибшего в результате трагического ДТП в центре столицы. Вдова таксиста Ровена Усатый в одиночку растит двух сыновей 9 и 18 лет. По причине отсутствия своего жилья семья до сих пор проживала у бабушки с дедушкой.

– Благодаря представителям компании Kaufland Moldova, а также многим людям с большим сердцем, откликнувшимся на мою просьбу об общенациональном сборе средств на покупку жилья, сегодня самое большое желание семьи погибшего таксиста стало реальностью. Кроме того, преподнес в дар семье кровать и холодильник, в которых они остро нуждались; подарил также фрукты, книги и другие необходимые вещи. Пожелал им здоровья, душевного спокойствия и исполнения желаний в новом жилье, – отметил президент. 

Глава государства выразил искреннюю благодарность всем, кто присоединился к этой кампании и внес свой вклад в совершение этого доброго дела.

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