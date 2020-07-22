Президент помог еще одной семье обрести крышу над головой (ФОТО, ВИДЕО)

Президент помог еще одной семье обрести крышу над головой (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня Игорь Додон вручил ключи от трехкомнатной квартиры, расположенной в столичном микрорайоне Рышкановка, кишиневской семье Чорненко, в которой четверо детей растут без матери. 

С этой целью около двух месяцев президент начал кампанию по сбору средств на покупку дома для Владимира Чорненко и четырех детей, которых он с большим трудом воспитывает самостоятельно. Из-за того что у семьи не было собственного дома, некоторые дети жили с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, а другие – с бабушкой и дедушкой по материнской линии.

– Я хотел бы поблагодарить тех, кто незамедлительно отреагировал на наш призыв в рамках национальной кампании по сбору средств и способствовал воплощению самой большой мечты семьи Чорненко. Я всегда буду рядом с нуждающимися! Добрые дела продолжаются! – отметил глава государства на своей странице в соцсети. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md