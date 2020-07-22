Президент помог еще одной семье обрести крышу над головой (ФОТО, ВИДЕО)

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Сегодня Игорь Додон вручил ключи от трехкомнатной квартиры, расположенной в столичном микрорайоне Рышкановка, кишиневской семье Чорненко, в которой четверо детей растут без матери.

С этой целью около двух месяцев президент начал кампанию по сбору средств на покупку дома для Владимира Чорненко и четырех детей, которых он с большим трудом воспитывает самостоятельно. Из-за того что у семьи не было собственного дома, некоторые дети жили с бабушкой и дедушкой по отцовской линии, а другие – с бабушкой и дедушкой по материнской линии.

– Я хотел бы поблагодарить тех, кто незамедлительно отреагировал на наш призыв в рамках национальной кампании по сбору средств и способствовал воплощению самой большой мечты семьи Чорненко. Я всегда буду рядом с нуждающимися! Добрые дела продолжаются! – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

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