Президент пояснил, почему не были сняты сразу все ограничения из-за коронавируса (ВИДЕО)

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Власти страны не могут снять все ограничения сразу, потому что в этом случае нагрузка на медицинскую систему, если будет рост числа новых случаев, может быть огромной. Об этом в рамках нового выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон. Он отметил, что по этому пути пошли многие страны, в том числе с более развитыми системами здравоохранения.

– Когда снимаем некоторые ограничения – масс-медиа и некоторые граждане говорят, что мы спешим. Когда не снимаем – нас критикуют, протестуют представители HoReCa, почему мы не снимаем ограничения для всех видов деятельности в РМ. Объясню, какова золотая середина, правильное решение с профессиональной точки зрения. Если бы это была точка зрения президента или премьер-министра, с экономической и социальной точки зрения, очевидно, что надо было снять все ограничения как можно быстрее. Но если брать в расчет мнение специалистов – врачей, ВОЗ – они более категоричны и сдержанны в том, что касается снятия ограничений. Лично я, зная специфику экономики и понимая, что экономике нужно возобновить работу, люди должны вернуться на рабочие места, чтобы были поступления в бюджет, хотел бы снять ограничения как можно быстрее. Поэтому и было предложено выходить поэтапно: сначала 27 апреля, затем 15 мая, 1 июня открываются рынки, 15 июня – общепиты и так далее. Считаю, что было принято правильное решение, потому что люди, экономические агенты, общество, государство нуждаются в возобновлении деятельности, – сказал он.

Глава государства пояснил: не были сняты все ограничения сразу для того, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на медицинскую систему.

– Я уже говорил, что наша медицинская система готова принять единовременно около 5000 заболевших COVID-19. Если бы все ограничения были сняты 1 или 15 мая, тогда бы в день было не по 150, а по 300-400 заболевших, и через 3-4 дня все больницы были бы переполнены. И что бы мы тогда делали? Поэтому решением властей было снимать постепенно эти ограничения, понимая риски того, что будет больше положительных случаев. То, что мы видим сегодня, – последствия снятия ограничений в конце апреля-начале мая. Но и в текущей ситуации, если посмотреть на уровень смертности – число погибших из числа заразившихся – в Молдове этот показатель равен 3,46%. Для сравнения: Португалия – 4,27%, Германия – 4,65%, Польша – 4,75%, США – почти 6%, Швеция – 6,27%, Румыния – 6,6%, Испания – 10,6%, Голландия – 13%, Великобритания – 14%, Франция – 15,5% и т. д. Таким образом, в большинстве соседних и других стран процент скончавшихся гораздо выше, чем у нас, – подытожил он.

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