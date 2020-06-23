Президент подпишет указ о разработке Концепции взвешенной внешней политики

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Игорь Додон считает, что пришло время перейти к законодательному закреплению подхода баланса в международных отношениях нашей страны. Об этом говорится в сегодняшнем заявлении главы государства.

В данной связи в ближайшее время Додон подпишет указ, согласно которому аппарат президента будет отвечать за разработку в сотрудничестве с парламентом и правительством Концепции взвешенной внешней политики. Этот документ должен будет дополнить и уточнить положения действующей концепции, принятой в 1995 году, и получить силу органического закона. Новая Концепция должна содержать такие принципы внешней политики Молдовы, как открытость, партнерство, добрососедство, взаимное уважение, сотрудничество, основанные на строгой реализации политики постоянного нейтралитета в отношениях с другими государствами и международными организациями, подчеркнул глава государства.

– Взвешенным подходом я руководствовался и в хитросплетениях молдавской политики, пытаясь обеспечить атмосферу социальной и экономической стабильности для страны, когда был риск правительственного кризиса, злоупотребления властью, хаоса и дестабилизации. Я всегда руководствовался интересами людей, а не сиюминутными прихотями тех или иных политиков, которые пытались экспериментировать со страной, – отметил Игорь Додон.

Напомним, сегодня президент назвал 4 главных принципа для спасения Молдовы.

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