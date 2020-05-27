Президент подписал указы о назначении послов Молдовы в семи странах ЕС (ФОТО, ВИДЕО)

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На основании постановлений правительства от 13 мая сего года сегодня Игорь Додон подписал сегодня указы о назначении Чрезвычайных и Полномочных Послов Республики Молдова в семи странах-членах Европейского союза.

Это Игорь Бодю, Посол в Республике Польша; Анатол Чебук, Посол в Республике Болгария; Александру Кодряну, Посол в Чешской Республике; Алексей Кракан, Посол в Португальской Республике; Лариса Микулец, Посол в Ирландской Республике (в данный момент находится в Дублине); Андриан Роша, Посол в Латвийской Республике, и Анатолие Урекяну, Посол в Итальянской Республике. В ходе беседы с каждым из них глава государства подчеркнул важность углубления отношений с соответствующими государствами с целью укрепления торгово-экономических связей, привлечения прямых иностранных инвестиций, улучшения отношений на уровне регионов, расширения культурных и гуманитарных контактов, а также, не в последнюю очередь, для обмена визитами на уровне глав государств.

Президент пожелал назначенным послам успехов в выполнении их миссий и выразил уверенность в том, что партнёрство с данными странами получит новый импульс.

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