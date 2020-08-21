Президент: Поддержу открытие максимального числа участков за рубежом на выборах

Президент: Поддержу открытие максимального числа участков за рубежом на выборах

Более 100 избирательных участков будут открыты на президентских выборах за рубежом. Об этом в рамках нового выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон. Глава государства выразил надежду на то, что их количество, несмотря на пандемию, будет не меньше, чем в 2016 году.  

– Более 100 за рубежом – думаю, это правильно. Нужно дать нашим гражданам, находящимся за рубежом, возможность проголосовать. Я поддержу открытие максимального числа избирательных участков за пределами страны, – сказал он. 

Президентские выборы намечены на 1 ноября.

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