Президент: Пенсионеры получат обещанную помощь!

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Правительство предложит парламенту соответствующий законопроект, и пожилые люди, чья пенсия ниже 3000 леев, получат от государства по 700 леев помощи. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска “Президент отвечает”. Глава государства пояснил: деньги не были выделены раньше, так как был разгар пандемии, и нужно было понимать, что дальше, однако сейчас обещание будет выполнено.

– Когда это будет сделано? Нам бы хотелось, чтобы как можно быстрее. Надеемся, что 1 августа, 1 сентября. Позднее всего – 1 октября, в День пожилого человека. Это деньги, которые пенсионеры должны получить, – сказал он.

Говоря о предложенном повышении зарплат медицинским работникам, Игорь Додон отметил, что ситуация непростая, так как поступления в бюджет серьезно упали. Однако президент заверил, что приоритеты – зарплаты, пенсии, помощь пожилым людям и ремонт дорог – будут обеспечены действующим правительством.

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