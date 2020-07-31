Президент ознакомился с деятельностью двух отечественных производителей (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон ознакомился с работой отечественной компании Ocean Fish, созданной в 2016 году. Она является лидером на рынке рыбных и морепродуктов. У фирмы есть современная фабрика в селе Магдачешты, оборудованная по международным стандартам.

Сырье поставляется из-за рубежа, 90% приходит из Скандинавии: Норвегия, Дания, включая Фарерские острова, Исландия. Есть поставки также из стран Греции, стран Азии, Латинской Америки, США и др.

А в селе Кошерница Криулянского района президент посетил аграрное предприятие ООО Velfruct. Оно существует уже 10 лет и специализируется на экспорте произведенной продукции за рубеж. Ферма располагает 50 гектарами сливовых и яблоневых садов, выращивается также клубника. В 2019 году предприятие сдало в эксплуатацию самое большое и современное в стране холодильное помещение вместимостью 5800 тонн. Постоянных работников около 30, в сезон сбора урожая их число удваивается. Благодаря внедрению современных технологий хозяйство создало высокоинтенсивный яблоневый сад, насчитывающий 4 тысячи деревьев на гектар и оснащенный противоградовой и ирригационной системой.

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