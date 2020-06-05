Президент – оппозиции: Ваша задача – свергнуть Додона, моя – помогать людям. Почувствуйте разницу (ВИДЕО)

Президент – оппозиции: Ваша задача – свергнуть Додона, моя – помогать людям. Почувствуйте разницу (ВИДЕО)

Главная задача, которую ставит перед собой оппозиция, – свергнуть Игоря Додона с поста президента. Главная задача, которую ставит перед собой сам Додон, – помогать людям, и в этом принципиальная разница между главой государства и его оппонентами. Об этом он заявил в рамках нового выпуска программы “Президент отвечает”. 

– Почувствуйте разницу: вы против кого-то. Если я пойду на президентские выборы, я не пойду против вас. Я пойду, чтобы сделать что-то для людей. Если смогу сделать – пойду, если нет – не пойду. А вы идете, чтобы “свалить” Додона. А если бы не было Додона, тогда кого? То Воронина, то Додона. Может, скажете людям, что вы хотите сделать, а не кого хотите сместить? – отметил он. 

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