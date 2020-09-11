Президент – оппонентам: Люди ждут конкретных решений, а не «Jos Dodon!» (ВИДЕО)

0

Лозунги оппонентов о «свержении Додона» сам глава государства считает «неправильной тактикой», так как граждане ждут не критики, а конкретных решений. Об этом он заявил в рамках нового выпуска «Президент отвечает».

– Люди устали кого-то «свергать», им нужно, чтобы каждый кандидат в президенты что-то предложил. Вы, оппоненты, если «свергнете Додона», что будете дальше делать? Искать, кого бы еще свергнуть? Мы нацелены на иные вещи. Уже запустили кампанию с тем, чтобы в стране и дальше был ответственный президент, который будет рядом с людьми. Люди этого ждут. Их не интересует «Jos Dodon». Их интересуют водоснабжение, дороги, садики и так далее, – сказал он.

Глава государства отметил, что, в отличие от своих оппонентов, он сосредоточится в этой кампании на предложениях для улучшения жизни людей.

– Я хочу вместе с вами построить Молдову, в которой хочется жить. Борьба с коррупцией, юстиция, водоснабжение, канализации, зарплаты, – вот такая у меня программа. Предвыборная платформа уже готова и будет запущена, скорее всего, когда будет регистрация. Мы будем основываться на ожиданиях граждан. Еще раз повторюсь, что люди ждут конкретных решений, а не свержения кого-либо, – подытожил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.