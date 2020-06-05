Президент: Окажу руководству и коллективу театра Чехова всю необходимую помощь (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон встретился с директором Государственного русского драматического театра им. А.П. Чехова Константином Харетом. Стороны провели обмен мнениями о ситуации, создавшейся в учреждении.

Президент отметил, что в последние годы культурное учреждение успешно работает, значительно выросло число зрителей, растут доходы за счет проданных билетов. Константин Харет пользуется уважением и поддержкой коллектива.

⁃ Подчеркнул, что, как и было обещано во время моего недавнего посещения театра, я окажу его коллективу и руководству всю необходимую помощь. Выразил уверенность в том, что театр им. А.П. Чехова со своими традициями в театральном искусстве продолжит работу, содействуя продвижению прекрасного в Республике Молдова, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

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