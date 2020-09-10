Президент окажет содействие в решении проблем самой большой гимназии Дрокиевского района (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе поездки в Дрокиевский район Игорь Додон посетил гимназию «Виорел Кантемир» в селе София, где ознакомился с условиями деятельности учреждения, существующими проблемами и побеседовал с педагогическим коллективом.

Это – самая большая гимназия района. В настоящее время здесь работают 68 человек, учатся более 320 детей. В условиях пандемии коронавируса учебный процесс в учреждении проводится в две смены.

– Самая большая проблема гимназии – шаткая крыша галереи, которая соединяет центральный блок со столовой и из-за дождей может обрушиться. На его ремонт районный совет Дрокии выделил почти миллион тысяч леев, но эти деньги не покрывают всех необходимых расходов. Я заверил, что окажу поддержку в решении этой проблемы, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Президент поблагодарил учителей за их работу по воспитанию молодого поколения, особенно в условиях пандемии COVID-19, и проинформировал их о своём намерении выдвинуть в следующем году инициативу об удвоении заработной платы всем сотрудникам системы образования в нашей стране.

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