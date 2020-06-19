Президент обсудил с послом России свой предстоящий визит в Москву (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и пришли к единому мнению о необходимости всестороннего углубления сотрудничества, невзирая на пандемический кризис.

Собеседники уделили особое внимание подготовке к визиту официальной делегации Республики Молдова в Москву, где 24 июня на Красной площади состоится военный парад, приуроченный к юбилею Парада Победы, прошедшего 24 июня 1945 года. Кроме того, президент планирует проведение ряда двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Напомним, что в Параде примут участие 75 военнослужащих Роты почетного караула из Республики Молдова, которые вместе с военными других стран пройдут строем по Красной площади.

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