Президент обратился к руководству России и Турции с просьбой оказать поддержку молдавским аграриям (ВИДЕО)

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Государство практически завершило выплату 300 млн леев, выделенных сельхозпроизводителям, понесшим потери из-за засухи по первой группе зерновых. В ближайшее время начнётся подготовка земель к осенним работам. Все необходимые для этого материалы есть, отметил на брифинге для прессы Игорь Додон. Он также рассказал, что Республика Молдова обратилась к внешним партнерам – России и Турции – с просьбой помочь молдавским аграриям.

– Как вы знаете, в пятницу у меня состоялся телефонный разговор с господином Эрдоганом, президентом Турции, и я попросил о помощи с их стороны. Надеюсь получить положительный ответ в ближайшие дни. Сегодня-завтра состоятся переговоры и с руководством РФ по этой же теме. Рассчитываем на поддержку наших друзей и партнеров для наших аграриев, – сказал Додон.

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