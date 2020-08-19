Президент обратился к башкану и жителям Гагаузии

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Сегодня – 30-я годовщина провозглашения Гагаузской автономии. В связи с этим Игорь Додон передал свои поздравления и наилучшие пожелания башкану Гагаузии Ирине Влах, всем жителям региона, достойным братьям и сестрам нашего общего молдавского народа.

– Пусть ничто и никогда не рассорит нас и пусть единая цель – мирное и радостное процветание Республики Молдова, скрепляет навсегда наши мечты, устремления и дела. С Богом, вместе, – отметил он на своей странице в соцсети.

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