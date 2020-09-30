Президент о всплеске случаев COVID-19: Система справится!

Президент о всплеске случаев COVID-19: Система справится!

Всплеск новых случаев коронавируса наблюдается не только в Молдове, но и во всём мире. Он связан с возобновлением образовательного процесса, однако система здравоохранения с этим справится – для этого есть всё необходимое. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ-Молдова” заявил Игорь Додон. 

Глава государства при этом отметил, что не считает, что это должно стать причиной для приостановления обучения или экономической деятельности. Единственный выход из сложившейся ситуации – вакцина. Игорь Додон выразил надежду на то, что Молдова получит прививки до Нового года. Он также подтвердил, что вакцинация будет добровольной, а для некоторых категорий – и бесплатной.

– Наши специалисты находятся в постоянном контакте со специалистами Минздрава России, – сказал он. 

Додон также отметил, что в Молдове низкий показатель смертности от коронавируса, тогда как в других странах, с гораздо более развитой медициной, этот коэффициент намного выше.

– Это только благодаря профессионализму наших врачей, и я хочу сказать им всем за это большое спасибо, – подытожил он. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md