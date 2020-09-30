Президент о всплеске случаев COVID-19: Система справится!

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Всплеск новых случаев коронавируса наблюдается не только в Молдове, но и во всём мире. Он связан с возобновлением образовательного процесса, однако система здравоохранения с этим справится – для этого есть всё необходимое. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ-Молдова” заявил Игорь Додон.

Глава государства при этом отметил, что не считает, что это должно стать причиной для приостановления обучения или экономической деятельности. Единственный выход из сложившейся ситуации – вакцина. Игорь Додон выразил надежду на то, что Молдова получит прививки до Нового года. Он также подтвердил, что вакцинация будет добровольной, а для некоторых категорий – и бесплатной.

– Наши специалисты находятся в постоянном контакте со специалистами Минздрава России, – сказал он.

Додон также отметил, что в Молдове низкий показатель смертности от коронавируса, тогда как в других странах, с гораздо более развитой медициной, этот коэффициент намного выше.

– Это только благодаря профессионализму наших врачей, и я хочу сказать им всем за это большое спасибо, – подытожил он.

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