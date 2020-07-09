Президент о восстановлении экспорта в Россию винодельческой продукции из Тараклии: Рассчитываем на положительное решение! (ФОТО, ВИДЕО)

В Тараклийском районном совете Игорь Додон провел беседу с председателем района Иваном Пасларём, районными советниками, главами некоторых населенных пунктов и местных служб. Стороны обсудили широкий круг вопросов, касающихся социально-экономического и инфраструктурного развития региона, в том числе поддержку сельского хозяйства, ремонт дорог, социальных объектов и образовательных учреждений, водоснабжение.

Отдельно участники беседы говорили о возможности реорганизации Тараклийского госуниверситета в филиал Русенского университета Болгарии.

– Повышение статуса районного вуза будет способствовать тому, что молодежь Тараклийского района, обычно выбирающая обучение в Болгарии, предпочтёт остаться дома, что благоприятно скажется на демографической ситуации региона и Молдовы в целом. С этой целью мы проведем консультации на уровне аппарата президента, районной администрации и Министерства образования, культуры и исследований РМ, – отметил глава государства на своей странице в соцсети.

Еще одной темой дискуссии стало восстановление экспорта в Россию винодельческой продукции из Тараклийского района. Ранее соответствующие консультации прошли с российскими партнерами, и мы рассчитываем на положительное решение вопроса.

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