Президент о судьбе правящей коалиции: “Развязка” будет на следующей неделе

0

На следующей неделе, когда состоится заседание парламента, станет понятно, достаточно ли голосов для поддержки принятых правительством проектов или нет. Об этом в рамках нового выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

– “Развязка” будет на следующей неделе, – сказал он.

Президент, однако, выразил надежду на то, что принятые вчера правительством проекты будут единогласно поддержаны в парламенте, так как они предусматривают помощь аграриям, учителям, пенсионерам и другим категориям граждан.

– Посмотрим на следующей неделе, после чего примем решение, – добавил он.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.