Президент о судьбе правящей коалиции: “Развязка” будет на следующей неделе

Президент о судьбе правящей коалиции: “Развязка” будет на следующей неделе

На следующей неделе, когда состоится заседание парламента, станет понятно, достаточно ли голосов для поддержки принятых правительством проектов или нет. Об этом в рамках нового выпуска “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.  

– “Развязка” будет на следующей неделе, – сказал он. 

Президент, однако, выразил надежду на то, что принятые вчера правительством проекты будут единогласно поддержаны в парламенте, так как они предусматривают помощь аграриям, учителям, пенсионерам и другим категориям граждан.

– Посмотрим на следующей неделе, после чего примем решение, – добавил он. 

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