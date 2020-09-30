Президент о последствиях ливней: Людей без помощи не оставим! (ВИДЕО)

Президент о последствиях ливней: Людей без помощи не оставим! (ВИДЕО)

Правительство поможет пострадавшим от ливней жителям юга страны восстановить свои дома или купить новое жильё. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон. Глава государства заверил, что кабинет министров уже занимается этим вопросом. 

– Мы не оставим людей без помощи – это наши люди. Несмотря на то, что в этом году сложная ситуация – и засуха, и COVID – мы справимся со всеми этими вызовами, – сказал он. 

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