Президент о последствиях ливней: Людей без помощи не оставим! (ВИДЕО)

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Правительство поможет пострадавшим от ливней жителям юга страны восстановить свои дома или купить новое жильё. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон. Глава государства заверил, что кабинет министров уже занимается этим вопросом.

– Мы не оставим людей без помощи – это наши люди. Несмотря на то, что в этом году сложная ситуация – и засуха, и COVID – мы справимся со всеми этими вызовами, – сказал он.

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