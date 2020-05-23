Президент: Нужно положить конец использованию отношений с внешними партнерами в чьих-то политических и популистских целях!

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В последние дни был сделан ряд заявлений, которые могут необоснованно навредить хорошим отношениям и стратегическому партнерству между Республикой Молдова и различными внешними партнерами – в частности, с Румынией и Российской Федерацией. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон. Глава государства отмечает, что его позиция по этому поводу остается неизменной и последовательной – президент выступает за взвешенную внешнюю политику и взаимовыгодные отношения как с Востоком, так и с Западом, на основании нашего национального интереса.

– С обеспокоенностью констатирую, что некоторые европарламентарии очерняют Республику Молдова и учреждения нашей страны. На протяжении последних лет они вели себя так, как будто являются членами оппозиционных партий РМ, и проявили партизанский подход в том, что касается интересов наших граждан, что часто создает напряженность и приводит к ухудшению отношений между людьми. К сожалению, в последнее время мы часто видим, что наши отношения с некоторыми внешними партнерами используются в политических и популистских целях, и я считаю, что этому нужно положить конец. Наше сотрудничество должно быть нацелено исключительно на интересы граждан, оно не должно страдать из-за различных деклараций, вне зависимости от того, какой стороной они сделаны, – констатирует президент.

Игорь Додон также отмечает, что у Республики Молдова есть щедрая поддержка со стороны внешних партнеров, что четко проявилось и во время пандемического кризиса.

– Мы благодарны за это. Это то, что поистине важно в наших отношениях, – подытожил он.

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