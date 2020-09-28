Президент: Новое здание филармонии будет построено на том же месте, где было прежнее (ВИДЕО)

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Ситуацию с Национальной филармонией обсудило сегодня на совещании руководство страны. Как отметил на брифинге для прессы глава государства, до конца недели будет проведена экспертиза для принятия окончательного решения: ремонт здания, которое было практически полностью разрушено, или снос и строительство с нуля.

– Предварительно, согласно информации экспертов, скорее всего, мы выберем второй вариант. Министерство культуры проконсультируется с артистами по поводу концепции нового здания. Технический проект, я думаю, будет готов до конца года. Я хочу подчеркнуть, что новое здание будет построено на том же месте, где было прежнее, – сказал Игорь Додон.

Президент добавил, что до тех пор сотрудники филармонии продолжат свою деятельность: часть – в Национальном дворце, другая часть, если будет необходимость, – в Республиканском дворце. Он также поблагодарил всех граждан и партнеров РМ, которые уже вносят пожертвования для строительства нового здания.

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