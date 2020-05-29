Президент – недоброжелателям: Я удары держу и возвращаю. Верну так, что мало не покажется (ВИДЕО)

Президент – недоброжелателям: Я удары держу и возвращаю. Верну так, что мало не покажется (ВИДЕО)

Те, хотят заставить президента подать в отставку, этого не дождутся. Глава государства не намерен уступать, и не оставит атаки в свой адрес неотвеченными. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы “Главный вопрос” на телеканале “НТВ-Молдова”. 

– Хочу их разочаровать. Я удары держу и возвращаю. Верну так, что мало не покажется – как в прошлом году. Кто-то быстренько убежал…То же самое будет и в этой ситуации, – сказал он. 

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