Президент назвал возможные сценарии развития политической ситуации в стране: при каком возрастет вероятность досрочных (ВИДЕО)

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Глава государства считает, что есть 50-55% вероятности того, что у власти в стране останутся действующие правительство и парламентское большинство. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на радиостанции “Спутник Молдова”. Президент рассказал о возможных сценариях развития событий на политической арене.

– Первый сценарий – останутся действующие правительство и парламентское большинство. Вероятность этого – 50-55%, – сказал он.

Второй сценарий – отсутствие стабильного парламентского большинства, если уйдут еще 2-3 депутата, но сохранение действующего правительства, которое в таком случае станет миноритарным. Глава государства оценивает его в 25-30%.

Третий сценарий – отставка правительства путем выражения ему вотума недоверия, так как самостоятельно кабмин Иона Кику подавать в отставку не станет.

– Ответственный премьер или президент не могут спровоцировать политический кризис. Поэтому, если падет правительство и с двух попыток не будет назначено другое, будет временно исполняющий обязанности кабинет министров до президентских выборов, а после этого сразу будет распущен парламент и в следующем году состоятся досрочные выборы. Вероятность этого сценария – 20%, – отметил президент.

Четвертый сценарий, при котором будет избрано другое правительство другим парламентским большинством, Игорь Додон оценивает в 5%.

– Эти сценарии вероятны, если КС не согласится с проведением досрочных парламентских выборов одновременно с президентскими. Но если в ответ на запрос ПСРМ судьи скажут, что это возможно, и что президент имеет право распустить парламент в чрезвычайной ситуации в последние 6 месяцев своего мандата, а у нас именно такая ситуация, тогда вероятность проведения досрочных выборов будет очень высока. Тогда я приглашу лидеров ПСРМ, ДПМ, ПДС и ППДП и предложу такое решение, которое приведет к “очистке” парламента от мафиозных группировок, – сказал он.

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