Президент навестил детей, которые обрели возможность слышать. Имплантаты скоро получат ещё 10 малышей (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон сегодня отправился в Республиканскую детскую клиническую больницу имени Эмилиана Коцаги, чтобы навестить первых 10 детей, которым были установлены кохлеарные имплантаты за счёт государственного бюджета.

Я был очень рад увидеть деток, которые благодаря ранее проведенным операциям сегодня уже могут говорить и даже читают стихи! Как ожидается, в этом году в Республике Молдова 20 детям с тяжёлой степенью потери слуха можно будет установить кохлеарные имплантаты, для чего из средств Национальной кассы медицинского страхования было выделено 7,8 млн леев, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Операции проводил известный чешский профессор Иржи Скрживан, которому ассистировал Александру Диденку, отоларинголог из нашей страны. Врачи заверили, что хирургическое вмешательство прошло успешно и к детям вернется слух, благодаря чему они смогут учиться, говорить, а затем интегрироваться в общество. По словам медиков, в этом месяце начнется подготовка к следующим 10 операциям по установке кохлеарных имплантатов.

Ранее 19 детей с тяжёлой формой потери слуха получили возможность слышать и говорить благодаря имплантатам, установленным при финансовой поддержке Благотворительного фонда первой леди “Din suflet”.

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