Президент навестил детей, которые обрели возможность слышать. Имплантаты скоро получат ещё 10 малышей (ФОТО, ВИДЕО)

Президент навестил детей, которые обрели возможность слышать. Имплантаты скоро получат ещё 10 малышей (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон сегодня отправился в Республиканскую детскую клиническую больницу имени Эмилиана Коцаги, чтобы навестить первых 10 детей, которым были установлены кохлеарные имплантаты за счёт государственного бюджета.

Я был очень рад увидеть деток, которые благодаря ранее проведенным операциям сегодня уже могут говорить и даже читают стихи! Как ожидается, в этом году в Республике Молдова 20 детям с тяжёлой степенью потери слуха можно будет установить кохлеарные имплантаты, для чего из средств Национальной кассы медицинского страхования было выделено 7,8 млн леев, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Операции проводил известный чешский профессор Иржи Скрживан, которому ассистировал Александру Диденку, отоларинголог из нашей страны. Врачи заверили, что хирургическое вмешательство прошло успешно и к детям вернется слух, благодаря чему они смогут учиться, говорить, а затем интегрироваться в общество. По словам медиков, в этом месяце начнется подготовка к следующим 10 операциям по установке кохлеарных имплантатов.

Ранее 19 детей с тяжёлой формой потери слуха получили возможность слышать и говорить благодаря имплантатам, установленным при финансовой поддержке Благотворительного фонда первой леди “Din suflet”.

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