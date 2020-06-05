Президент: Наши оппоненты не рискуют отправить правительство в отставку, потому что боятся (ВИДЕО)

0

Оппозиция громко заявляет о том, что правительство Иона Кику не справляется и что оно должно быть отправлено в отставку, однако конкретных шагов в этом направлении не делает. Глава государства считает, что это происходит из-за того, что оппоненты власти просто боятся брать на себя ответственность в сложившейся непростой ситуации и сами не знают, как её “разрулить”. Об этом он сказал в рамках нового выпуска программы “Президент отвечает”.

– В последнее время слышно много заявлений от политических оппонентов, оппозиции, что они готовы свергнуть правительство. Вопрос простой: если вы готовы, почему этого не делаете? Один сельский житель на севере страны задал мне на этой неделе вопрос на эту тему и сказал интересную вещь: “Собаки, которые громко лают, не кусают”. Так и наша оппозиция. Много говорят, но ничего не делают, – отметил глава государства.

Игорь Додон выразил уверенность в том, что оппоненты не рискуют выдвинуть вотум недоверия правительству Кику, потому что они слабые и сами не знают, чего хотят, а также потому что просто боятся.

– Если вы оппозиция и говорите, что правительство не справляется, – снимите его. Что вы столько играете в “песочнице”? Снимите правительство, попытайтесь назначить новое, объявите политический кризис и вперед. Но они не делают этого, потому что трусливые. Они не знают, что делать в этой ситуации, они боятся брать на себя ответственность в условиях кризиса, пандемии и засухи, – уверен он.