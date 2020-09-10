Президент наградил ещё двух ветеранов ВОВ (ФОТО, ВИДЕО)

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В Сынджерейском районе Игорь Додон навестил двух ветеранов Великой Отечественной войны.

Сначала глава государства отправился к ветерану Алексею Еремчуку из села Григорьевка, которому исполнилось 96 лет. Он вырастил 6 детей, а сейчас у него 12 внуков. За отвагу, проявленную в годы войны, Алексей Еремчук был награжден многочисленными медалями.

Затем президент навестил Григоре Кукоша из села Копэчень, которому в этом году исполнилось 96 лет. Он с большой любовью вырастил 9 детей и теперь гордится своими 28 внуками и 21 правнуком. Григоре Кукош участвовал в нескольких боях, был удостоен множества наград.

Сердечно поздравил обоих ветеранов и вручил им высшую награду нашей страны – Орден Республики. Пожелал им долгих лет, здоровья и благополучия, – отметил Додон на своей странице в соцсети.

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