Президент: Надеюсь, что гуманитарная помощь от России в виде дизельного топлива для аграриев поступит в Молдову в сентябре

Президент: Надеюсь, что гуманитарная помощь от России в виде дизельного топлива для аграриев поступит в Молдову в сентябре

Руководство Российской Федерации согласилось помочь молдавским аграриям, предоставив им 40-50 тысяч тонн дизельного топлива. В настоящее время обсуждаются детали. В рамках передачи на общественном телеканале Игорь Додон назвал эту поддержку существенной. 

– Тонна дизельного топлива стоит 500-600 евро. А 50 тысяч тонн – это 25 миллионов евро гуманитарной помощи от России без процентов. Надеюсь, что она поступит в страну в сентябре, – сказал он. 

Игорь Додон отметил, что топливо распределят между теми, кто пострадал от стихии. Политический критерий исключен, заверил он.

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