Президент наблюдал за проведением тактических учений «Чистое небо-2020» (ФОТО, ВИДЕО)

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В качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Игорь Додон присутствовал сегодня на тактических учениях «Чистое небо-2020», которые проходили в зенитно-ракетном полку в Дурлештах. За ходом мероприятия наблюдали также секретарь Высшего совета безопасности Виктор Гайчук, министр обороны Александру Пынзарь, начальник Генерального штаба, бригадный генерал Игорь Горган и командование Национальной армии.

В ходе учений около 160 солдат совершили марш на бронетанковой технике и смоделировали отражение воздушной атаки на крупную цель, используя пушки и зенитные установки. Также был проведен осмотр недавно отремонтированной и переоснащенной военной и радиолокационной техники.

Президент поблагодарил офицеров и солдат за выступление и хорошие результаты, полученные во время учений. Он отметил навыки, продемонстрированные военными, и групповые действия, которые способствовали успешному проведению учений. Глава государства подтвердил важность поддержания надлежащего уровня военной подготовки в целях обеспечения национальной обороны и добавил, что проводимые Национальной армией ремонт и восстановление военной техники являются частью основной линии руководства страны по развитию и перезапуску народного хозяйства.

Учения «Чистое небо-2020» направлены на развитие способности личного состава по выполнению миссий и задач в мирное время и в кризисных ситуациях, а также тестирование отремонтированной и восстановленной военной техники при выполнении поставленных задач. Они являются частью плана боевой подготовки Национальной армии на 2020 год и способствуют профессиональной подготовке военных и повышению боеспособности зенитных подразделений по обеспечению защиты воздушного пространства Республики Молдова.

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