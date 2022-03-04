Президент Молдовы заговорила о выходе из СНГ (ВИДЕО)

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Когда Молдова достаточно продвинется на пути интеграции в ЕС, страна выйдет из СНГ. Об этом в рамках передачи на частном телеканале говорила президент РМ Майя Санду.

– Мы должны приблизиться к определённым стандартам ЕС, чтобы получить согласие на нашу заявку, достигнуть конечной точки. На этом пути, очевидно, будут приняты многие решения, мы откажемся от одних вещей, присоединимся к другим, и у нас будет время, в том числе, на решение об СНГ…Когда мы достаточно сильно продвинемся на европейском пути, тогда мы найдём подходящий момент, когда Молдова должна будет отказаться от СНГ, – сказала она.

Напомним, вчера руководство страны подписало заявку о вступлении Молдовы в ЕС. Тем временем, канцлер ФРГ заявила, что “это не тот вопрос, о котором сейчас идёт речь, необходимо остановить конфликт”.

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