Президент Молдовы выступил за усиление взаимодействия между СНГ и ЕАЭС

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Игорь Додон считает, что в более активном взаимодействии между Содружеством Независимых Государств и Евразийским Экономическим Союзом содержится большой потенциал для укрепления двусторонних и многосторонних связей наших стран, прежде всего, в экономической сфере.

Додон напомнил, что недавно под эгидой Евразийского банка развития состоялся Первый Евразийский конгресс. На его площадке обсуждались вопросы углубления и расширения евразийской интеграции, цифровизации, развития финансовых рынков трансграничной инфраструктуры, построения Большой Евразии и другие. Подобные мероприятия целесообразно проводить как совместные акции СНГ и Евразийского Экономического Союза, ведь СНГ, по сути, тоже является евразийским интеграционным объединением, отметил молдавский лидер.

– Считаю, что взаимодействие между ЕАЭС и СНГ будет содействовать как дальнейшему продвижению евразийской интеграции, так и развитию обоих объединений – Содружества Независимых Государств и Евразийского Экономического Союза, – добавил он.

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