Президент: Мой долг – воспитать у граждан веру в Молдову и трудиться ради ее развития! (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства выступил с речью по случаю Дня независимости Республики Молдова.

В историческом зале Президентского дворца, в ходе торжественного открытия мероприятий, приуроченных ко Дню независимости, президент констатировал, что носителем суверенитета в молдавском государстве были и есть люди, которые на протяжении многих веков боролись за свободу и национальное самоопределение. Принятие Декларации о независимости Республики Молдова дало нашей стране исторический шанс стать по-настоящему свободным, процветающим и демократическим правовым государством, отметил Игорь Додон.

Глава государства подчеркнул, что за годы независимости мы увидели значительные изменения во всех сферах нашей жизни. Проведены многочисленные реформы, наше государство стало более открытым для процессов, происходящих в мире, а политический класс лучше понимает проблемы и перспективы нашей страны. В то же время он отметил, что Республике Молдова необходимы диалог, стабильность, мудрость и понимание среди политического класса, большая социальная сплоченность и участие гражданского общества.

– В контексте наших успехов и неудач я убежден, что молдавский народ – сильный: он может сохранить свою национальную силу и государственность. Но для этого он должен сохранить уверенность в своей стране. Поэтому считаю, что долг политического класса, в том числе и мой долг как президента страны – воспитать у граждан веру в Молдову и трудиться ради ее развития, – подытожил он.

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