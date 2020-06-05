Президент: Медицинский сектор имеет первостепенное значение. Мы примем все возможные меры для его поддержки (ФОТО, ВИДЕО)

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В контексте отмечаемого Года медицинского работника сегодня Игорь Додон провел встречу со Штефаном Гацканом, кандидатом медицинских наук, университетским профессором, депутатом Парламента Республики Молдова. Собеседники говорили об эпидемиологической ситуации, о проблемах в области охраны здоровья матери и ребенка и необходимости модернизации перинатальных центров в стране, о реформах проведенных в сфере медицины и т.д.

Кроме того, они обсудили ряд законопроектов, которые будут направлены в парламент. Они касаются защиты профессиональной деятельности в системе здравоохранения.

– Депутат высоко оценил действия, предпринимаемые нынешними властями с целью увеличения инвестиций в развитие системы здравоохранения в Молдове и поддержки медицинского персонала путем увеличения их заработной платы. Мы были единодушны во мнении, что этот сектор имеет первостепенное значение для общественного здоровья, и нужно принять все возможные меры для его поддержки, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Напомним, что 2020 год был объявлен Годом медицинского работника, а до 10 июня будет разработан план мероприятий по его проведению.

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