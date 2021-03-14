“Президент-локдаун!”: Додон раскритиковал требование Санду и обсудил с руководством парламента план выхода из пандемического кризиса

Тотальный локдаун, на котором настаивает Майя Санду, может оказаться губительным для нашей страны. В этом уверен председатель ПСРМ Игорь Додон. Он обсудил требование президента с руководством парламента и предложил принять план мер, которые помогут снизить распространение коронавируса, не навредив при этом экономике.

Ниже публикуем текст заявления Игоря Додона без сокращений.

После вчерашнего заседания Высшего совета безопасности, посвящённого пандемической ситуации в Республике Молдова, появилось больше путаницы, чем ясности. Мы не услышали от Майи Санду ответственных решений для выхода из кризиса, в котором все мы находимся. Мы увидели, что президент страны, напротив, пытается сбежать от ответственности, что у неё совершенно нет видения того, как преодолеть кризис, и что она фактически признала, что как глава государства не хочет брать ответственность в этой сложной ситуации и не может сделать ничего конкретного для граждан. Госпожа президент может только рекомендовать, но её рекомендация является необдуманной и губительной.

Сегодня у нас есть президент-локдаун, президент, оторванный от реальности. Вчера Майя Санду практически признала, что у неё нет решений, и что она ждёт их, а также ответственности от других. Единственное предложение, которое она сформулировала, – это тотальный локдаун. Она хочет заблокировать все экономические и институциональные процессы и заставить людей сидеть закрытыми дома. Она потребовала закрыть всё, что движется в стране. Это необдуманное и губительное предложение, которое не учитывает мнение граждан и экономических экспертов, а также социальные и экономические последствия. В это время, когда большинство европейских стран выбрали путь частичных ограничений, пытаясь защитить экономику и будущее людей, это нерациональное решение.

Как лидер главной парламентской партии и как бывший глава государства я не могу равнодушно смотреть на то, как страна погружается в хаос. Вот уже несколько недель я призываю к диалогу и единству для выхода из кризиса. Если бы сейчас у нас было функциональное правительство, уверяю вас, что ситуация уже стабилизировалась бы, а граждане были бы в большей безопасности. Страна потеряла уже месяц без кабмина из-за “засады” Майи Санду. Конституция нарушена, в стране правительственный кризис и конфликт государственных учреждений, в апогей пандемии политики занимаются только досрочными выборами, а президент разделяет общество вместо того, чтобы объединять людей.

Все мы до сих пор ждали претворения в жизнь всех тех решений, которыми ПДС и действующий президент, вместе со всеми их экспертами, хвастались во время предвыборной кампании, но уже очевидно, что всё это был популизм для обмана избирателей.

В этих условиях я провёл беседу с руководством парламента и мы согласились с тем, что тотальный локдаун, введения которого требует Майя Санду, чрезвычайно опасен. Тотальный локдаун будет означать безответственность по отношению к гражданам и к экономической сфере. В результате мы обсудили пакет возможных частичных ограничительных мер, которые позволят с одной стороны снизить риск заболеваемости, а с другой – сохранить экономику функциональной. Мы также обсудили План рациональной защиты социальной и деловой сфер, в котором в том числе будут заимствованы некоторые меры, практикуемые в европейских странах, где путём введения частичных ограничений удалось обеспечить равновесие между санитарной безопасностью граждан и их экономической и социальной безопасностью.

Кроме того, я попросил разработать дополнительные меры для санитарной системы и поддержки медицинского персонала. Фракция ПСРМ готова выдвинуть предложения и поддержать любые решения, которые помогут врачам.

Также необходимо ускорить доступ граждан к эффективным вакцинам против COVID-19 (из любых источников – госзакупок или гуманитарной помощи). Граждане должны сами выбрать, какую вакцину они считают наиболее эффективной. Попытки же создать искусственные преграды и препятствия для регистрации и поступления в страну вакцины Sputnik-V недопустимы.

Выражаю надежду на то, что парламент вместе с правительством смогут внедрить взвешенный план действий для рациональной защиты, чтобы вытащить страну из кризиса. В то же время снова призываю президента срочно выдвинуть предложенного парламентским большинством кандидата в премьеры для избрания функционального правительства, которое сможет обеспечить безопасность и защиту граждан. Новый отказ станет чётким свидетельством саботажа функционирования главных государственных учреждений и их усилий по разрешению пандемического кризиса.