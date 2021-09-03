Президент Казахстана: Де-факто «Спутник V» признан во всём мире

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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума-2021, что считает вакцину «Спутник V» эффективной и безопасной. Он также выразил удивление тем фактом, что российский препарат еще не получил международную сертификацию.

– Мы договорились о том, что будем закупать «Спутник V», была достигнута договоренность о создании на базе предприятия в Караганде российской вакцины «Спутник V». Это важное соглашение. Сам я лично считаю, поскольку привился «Спутником V», эту вакцину достаточно эффективной, и для меня удивительно, что она до сих пор не получила международной сертификации. Де-факто «Спутник V» признан во всём мире, по-моему, более 60 стран уже пользуются этой вакциной. Поэтому, с точки зрения репутации, данная вакцина какого-либо ущерба не претерпела, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

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