Президент: Я лично попросил Генпрокуратуру провести расследование по поводу запущенной против меня фальшивки

0

Глава государства приветствует начатые Генеральной прокуратурой проверки по поводу появившегося в информационном пространстве провокационного видео. В рамках передачи на частном телеканале Игорь Додон отметил, что он сам попросил ГП разобраться, кто стоит за этой фальшивкой.

– Я попросил Генеральную прокуратуру отреагировать на кадры с пакетом. Хорошо, что это дело было возбуждено и что будут даны объяснения по этому поводу, чтобы потом ни у кого не было вопросов, – сказал он.

Глава государства в очередной раз подчеркнул, что съемка была постановочной и незаконной. Президент также обратил внимание на то, что ролик был опубликован за полчаса до громких заявлений генерального прокурора о том, что Плахотнюк был одним из главных бенефициаров “кражи века”. Игорь Додон уверен: это неслучайно, и те, кто стоят за этим, пытались таким образом увести внимание населения от этой темы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.