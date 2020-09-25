Президент инициирует кампанию для возрождения Национальной филармонии: Сделаем всё, чтобы она снова открыла свои двери! (ФОТО, ВИДЕО)

0

Этим утром Игорь Додон вместе с премьер-министром Республики Молдова Ионом Кику, министром образования, культуры и исследований Игорем Шаровым и мэром Кишинева Ионом Чебаном посетил Национальную филармонию имени Сергея Лункевича, пострадавшую в результате вчерашнего пожара.

К сожалению, зданию, построенному в 1912 году, нанесен огромный ущерб: рухнула кровля, полностью уничтожен Большой концертный зал, сильно поврежден Малый зал. В настоящее время проводится проверка по факту возгорания, руководство страны призвало компетентные органы тщательно расследовать этот случай. В то же время было объявлено об открытии специального банковского счёта и о начале кампании по реставрации Национальной филармонии под патронатом президента.

– Спонсоры связались со мной и изъявили желание выделить 1 млн леев, деньги поступят в ближайшие дни. С другой стороны, самыми неотложными задачами являются полное тушение сгоревшего здания и вывоз мусора. Планируем объявить конкурс на проект новой Филармонии, строительство которой можно начать в марте 2021 года. Вместе с тем, необходимо помочь артистам, оставшимся без родной сцены, – их временно направят в другие концертные залы и театры Кишинева. Считаю, что мы все должны приложить максимум усилий для того, чтобы Филармония снова открыла свои двери, ведь это один из важнейших объектов культуры нашей страны, одна из ведущих концертных площадок, на которой с успехом выступали как отечественные артисты, так и зарубежные гости, – отметил глава государства.

Он призвал граждан, экономических агентов и внешних партнеров присоединиться к реализации нового национального проекта – возрождение Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.