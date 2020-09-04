Президент: Инициативы в поддержку граждан были, есть и будут! (ВИДЕО)

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Большинство социальных инициатив Игорь Додон выдвинул ещё в должности депутата парламента. Например, предложение об индексации пенсий два раза в год было озвучено еще в 2014-2015 годах, однако всё это время блокировалось тогдашним режимом. Воплотить его и многие другие идеи в жизнь удалось только сейчас, отметил он в рамках передачи “Президент отвечает”.

– Мы будем помогать гражданам всякий раз, когда у нас будет такая возможность, – сказал Додон.

Президент выразил надежду на то, что врачи, аграрии, пенсионеры, другие категории населения почувствуют поддержку государства.

– Непросто, всем непросто, но мы делаем всё возможное, чтобы вам помочь. Пенсионерам, несмотря на сложную ситуацию, тем, кто имеет пенсию меньше 3 тыс. леев, к 1 октября мы дадим по 900 леев. Почему по 900? Сначала было 700, но после того, как я увидел, что индексация не будет большой, как я хотел, мы попросили правительство найти возможность дать ещё по 200 леев каждому пенсионеру, у кого пенсия до 3 тыс. леев. 660 тыс. пенсионеров получат по 900 леев к 1 октября. Я думаю, что это очень важно перед началом отопительного сезона. Инициативы в поддержку граждан были, есть и будут! – заверил он.

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