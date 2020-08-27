Президент – гражданам: Мы обязательно преодолеем эти непростые времена. Я горжусь вами и горжусь Молдовой! (ВИДЕО)

0

Игорь Додон на молдавском и русском языках поздравил жителей страны с Днем независимости.

Глава государства подчеркнул, что 2020 год выдался достаточно сложным для всей страны и стал тяжелым абсолютно для каждого из нас. Все мы столкнулись с двумя серьезными проблемами – пандемией COVID, унесшей сотни жизней и оказавшейся огромным вызовом для системы здравоохранения, и сильной засухой, из-за которой погиб урожай на десятках тысяч га. И пандемия, и засуха больно ударили по национальной экономике. С 1991 года Молдова еще не проходила через столь болезненные испытания, отметил он.

– Скажу вам честно, в таких условиях было очень сложно управлять страной, находить решения и обеспечивать выплату пенсий и заработной платы, изыскивать деньги для дорог и оказания финансовой помощи. Но я признателен Богу и своим коллегам в правительстве за то, что нам удалось сохранить экономическую и социальную безопасность. Я признателен всем, и каждому гражданину в отдельности, за ваши понимание и терпение. Хочу вас заверить, что мы обязательно преодолеем эти непростые времена, – заявил Додон.

Президент добавил, что “этот год научил всех нас справляться с невзгодами, мы проявили силу воли и силу характера, стали более сильными и мудрыми”.

– Пандемия и засуха обязательно закончатся, это неизбежно, и мы будем дальше развивать страну с новыми силами, с надеждой в завтрашний день и с уверенностью в достойное будущее Республики Молдова. Уважаемые граждане, поздравляю вас с 29-ой годовщиной Дня Независимости! Да здравствует наша страна, Республика Молдова! Дорогие мои, будьте здоровыми и добрыми друг к другу! – подытожил президент.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.