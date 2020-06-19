Президент: Если кто-то хочет “объединиться с дьяволом” – пусть отправляется вместе с ним в ад (ВИДЕО)

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Игорь Додон никогда не станет связываться с Владимиром Плахотнюком и сделает всё для того, чтобы не позволить олигарху снова захватить Молдову. Об этом он заявил в рамках программы “Президент отвечает”, отметив, что лично для себя он такое решение давно принял, а вот как в итоге решат “правые” – это их дело.

– Но если кто-то хочет “объединиться с дьяволом” – пусть отправляется вместе с ним в ад. Я принял твердое решение, что не буду связываться с Плахотнюком и никогда этого не сделаю. Вы хотите попытаться – это ваше право. Но хочу вас предупредить, что до тех пор, пока я буду президентом, я не допущу, чтобы Плахотнюк снова захватил государственные структуры. А то, что вы намерены сделать, ведет именно к захвату государства. Я сделаю всё, чтобы этого не допустить, и я твердо убежден, что народ будет рядом и поймет, – сказал он.

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