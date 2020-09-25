Президент: Для решения приднестровского конфликта есть хорошие предпосылки. Будем двигаться в этом направлении (ВИДЕО)

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Руководство страны приложит необходимые усилия для того, чтобы первый проект Базовых параметров и принципов окончательной модели разрешения был разработан в кратчайшие сроки и представлен в первой половине следующего года всем участникам формата “5 + 2” и заинтересованным сторонам для обсуждения. Об этом Игорь Додон заявил в ходе общих дебатов на 75-й Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Комментируя данную декларацию в рамках нового выпуска “Президент отвечает”, глава государства отметил, что “для этого есть хорошие предпосылки, и мы будем двигаться в этом направлении”.

– Что касается базовых принципов – сейчас раскрывать скобки не стоит. Это нужно обсуждать вместе с левым берегом и в формате “5+2”. Речь идет о том, чтобы мы определили, какие есть общие вещи для единого государства – граница, юстиция, банковская система, экономика – и что остается на уровне Приднестровского региона, как это у нас четко определено с Гагаузской автономией. Эту инициативу нужно законодательно правильно оформить и обсудить с руководством Приднестровья, – пояснил Додон.

Глава государства добавил: это должен быть проект, разработанный в Молдове, а не в Москве, Вашингтоне или Брюсселе.

– Это должен быть наш, молдавский проект, который мы должны сначала очень плотно обсудить внутри. Затем мы должны выйти с ним к нашим внешним партнерам, они его должны принять, и двигаться дальше в этом направлении. Это непростая, кропотливая работа. Вопросов очень много: от социальных, экономических до более щепетильных, как Конституция, права и т.д. Но всё это мы должны обсуждать вместе, очень транспарентно, детально, публично, – подытожил он.

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