Президент для “избранных”: на встречи с Санду пускают только вакцинированных (ФОТО)

Президент для “избранных”: на встречи с Санду пускают только вакцинированных (ФОТО)

Майя Санду согласна встречаться и общаться только с вакцинированными гражданами. По крайней мере, об этом в соцсетях пишут жители села Пересечина Оргеевского района, где Санду побывала с визитом 14 октября. О проведённой с людьми беседе стало известно только сегодня.

Как видно на фото, опубликованном в соцсети, желающих пообщаться с главой государства было немного. Из комментариев становится ясно, что на встречу пустили не всех желающих, а только тех, кто вакцинировался, пишет primul.md.

В пресс-службе президентуры данную информацию пока не прокомментировали.

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