Президент – депутатам “АКУМ”: Вам не нравятся Додон и Кику, а простые граждане в чём виноваты?!

Президент – депутатам “АКУМ”: Вам не нравятся Додон и Кику, а простые граждане в чём виноваты?!

Простые граждане не должны страдать из-за амбиций некоторых политических лидеров. В этом уверен Игорь Додон. Глава государства выразил уверенность в том, что принятые в поддержку граждан под собственную ответственность правительством проекты должны вступить в силу как можно скорее. 

– Что вам не нравится? Чем вам мешает миллион граждан, которых затрагивают эти проекты? Вам не нравится Додон, вам не нравится Кику, а простые люди в чём виноваты? Канду и Шор купили депутатов, а вы играете им на руку? Люди всё видят и понимают, – сказал президент. 

В четверг, отметил он, депутаты еще раз попытаются провести заседание парламента. Идти на поводу у оппозиции власти не собираются, подчеркнул глава государства.

– Я сделаю всё для того, чтобы эти деньги дошли до граждан, несмотря на блокирование со стороны оппозиции, – заверил Додон. 

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