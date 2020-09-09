Президент: Быть рядом с людьми – моё обязательство. И я буду рядом, несмотря на недовольство оппонентов (ВИДЕО)

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Глава государства намерен возобновить визиты в районы страны и будет проводить с 1 октября по 10-12 встреч с гражданами в день. Об этом Игорь Додон заявил в рамках “Специального выпуска” на “Первом в Молдове”. Президент также рассказал, что в этой кампании не станет использовать билборды, а сосредоточится на беседах с людьми.

– Думаю, что в целом это будет более специфическая кампания по сравнению с другими, в которых я участвовал ранее. Например, в этой кампании мы не будем использовать рекламные щиты. Люди сталкиваются с засухой, пандемией, думают, как решить свои проблемы, а тут панно с лицами “на всех заборах”. Мы это не будем использовать. Я буду ездить в районы. На протяжении своего мандата я был по 2-3 раза во всех районах страны. Сейчас я снова буду ездить в районы, чтобы напрямую говорить с людьми. К сожалению, у нас есть ограничения в связи с пандемией, мы не можем организовывать массовые встречи, как это было ранее, по 800-1000 человек в зале. Сейчас это невозможно. Но с 1 октября минимум по 10-12 встреч в день я буду проводить, – сказал он.

Глава государства также отметил, что в этой кампании не будет уделять внимание критике оппонентов, так как это – пустая трата времени.

– Они всё время будут критиковать, даже если ничего не делать. Даже если буду стоять на месте, скажут: “Почему галстук красный, почему зеленый, почему голубой?”. Политические оппоненты очень сильно хотели бы, чтобы президент сидел в кабинете и ничего не делал. Но моё обязательство – быть рядом с людьми. И я буду рядом, несмотря недовольство оппонентов, – подытожил он.

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